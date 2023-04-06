Физик Шуршаков: человек не сможет жить на лунной базе дольше двух лет из-за радиации

Учёный-физик Вячеслав Шуршаков рассказал, сколько лет человек сможет жить на лунной базе, пишет Газета.Ru.

По словам учёного, норма космической радиации для космонавтов за всю жизнь — тысяча миллизивертов. Исходя из этого, на Луне человек не сможет находиться больше двух лет.

Колонизировать Луну не получится именно из-за высокого уровня радиации, но защититься от пагубного воздействия излучения человек может, пояснил собеседник издания.

Когда в ходе лунных миссий на спутнике найдут место, где много воды, то на нём можно построить лунную базу, добавил физик.

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