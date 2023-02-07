Пермская ЦБК: гофрокартон выдерживает до восьми циклов переработки

Лаборанты Пермской целлюлозно-бумажной компании в результате исследования выявила, что гофрокартон выдерживает до восьми циклов переработки. Об этом сообщает издание properm.ru.

Отмечается, что если в изделии использовать внутримассную проклейку, картон выдерживает до двенадцати циклов. Длительность эксперимента составила полтора месяца. Заказчиком исследования выступил "Российский экологический оператор".

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