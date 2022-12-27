Онколог: голову человека можно использовать в качестве антенны автосигнализации

Дальность передачи дистанцинного ключа автомобиля можно увеличить с помощью головы. Об этом рассказал онколог Александр Серяков, пишет Газета.Ru.

Специалист объяснил, что такой метод не опасен, его суть в том, что излучённый от ключа сигнал индуцируется кровеносной системой и распространяется дальше.

Если нужно повысить дальность действия ключа, можно поднести его к подбородку или виску, так как в этих местах сосуды располагаются ближе всего к коже, добавил доктор.

Такой эффект наблюдается, так как кровь по электрохимическим свойствам схожа с морской водой и хорошо проводит электромагнитные волны, заключил врач.

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