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Учёные ДВФУ создали упаковку, которая контролирует качество рыбы

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Ученые Передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ПИШ ДВФУ) создали SMART упаковку, которая контролирует качество рыбных и мясных продуктов

Сама SMART упаковка первоначально имеет ярко-красный цвет. Когда мясо или рыба начинает портиться, то цвет меняется на синий. 

Газета.Ru сообщает, что помимо этого, плёнка защищает продукт от негативного воздействия внешней среды. Упаковка также съедобная и содержит в себе полисахариды и антоцианы. 

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Владимир Губарев
Владимир Губарев — русский и советский писатель-фантаст, драматург, журналист
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