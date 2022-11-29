Учёные ДВФУ создали упаковку, которая контролирует качество рыбы

Ученые Передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ПИШ ДВФУ) создали SMART упаковку, которая контролирует качество рыбных и мясных продуктов.

Сама SMART упаковка первоначально имеет ярко-красный цвет. Когда мясо или рыба начинает портиться, то цвет меняется на синий.

Газета.Ru сообщает, что помимо этого, плёнка защищает продукт от негативного воздействия внешней среды. Упаковка также съедобная и содержит в себе полисахариды и антоцианы.

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