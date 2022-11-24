Следующая пандемия, по-видимому, придет из Арктики. Как сообщает DailyMail, "древний вирус, замороженный в сибирской вечной мерзлоте в течение 48 500 лет, возвращается".

Если вкратце, то в опубликованном материале говорится о том, что учёные нашли в Сибири рекордно старый пандоравирус и теперь пугают человечество невиданными новыми эпидемиями, потому что к нему точно ни у кого нет иммунитета.

"Семь вирусов из сибирской вечной мерзлоты возрождены и воссозданы в лаборатории. Один из них был заморожен 48500 лет назад. Это пандоравирус — самый древний из когда-либо возрожденных.

Образец найден в вечной мерзлоте на глубине 16 метров под дном озера в Якутии. Эксперты предупреждают, что размороженные вирусы могут привести к новым пандемиям. Ученые заявили, что вероятность того, что вирус "перейдет" на человека, увеличивается с таянием ледников — вода может переносить патогены новым хозяевам".