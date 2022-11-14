Sohu: газ брокколи сможет указать на существование инопланетян в космосе

Последние несколько лет астрономы пытались расширить параметры исследования экзопланет и поиска внеземной жизни путём изучения и оценки их атмосфер. Новая стратегия учёных получила яркое название "газ брокколи". Об этом сообщили китайские эксперты.

Астрономы пришли к выводу, что брокколи способны создавать газы для вывода токсинов и поддержания собственного здоровья, то есть запускать некий процесс метилирования. Если на других планетах существуют живые организмы, то большинство иноземных клеток также могут выводить токсины по аналогии с брокколи, полагают учёные.

Метилированный газ в атмосфере экзопланеты можно зафиксировать при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба, отметили китайские эксперты.

"Если ученые найдут "газ брокколи" на далёкой экзопланете, это может стать свидетельством того, что Земля — не единственное место, где есть жизнь. Именно газ станет этому доказательством", — заявили в Sohu.