Новые варианты COVID-19 легко обходят иммунитет

Согласно исследованию, проведённому в Колумбийском университете, коронавирус, о котором как-то подзабыли в связи с новыми кризисами, обрушившимися на мир, продолжает мутировать.
Причём довольно успешно:
В отчёте об исследовании руководитель научной группы Дэвид Хо говорит, что новые варианты их, как минимум, четыре — произошли от Omicron:
"Как и у предшественника, у новых вариантов есть мутации, которые связывают вирус с клетками, что делает их чрезвычайно трансмиссивными. Но от них не существует вакцины — все имеющиеся не защищают".
Стоит отметить, что в докладе нет ни слова о российских вакцинах.
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