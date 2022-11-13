Новые варианты COVID-19 легко обходят иммунитет

Согласно исследованию, проведённому в Колумбийском университете, коронавирус, о котором как-то подзабыли в связи с новыми кризисами, обрушившимися на мир, продолжает мутировать.

Причём довольно успешно:

в США уже появились несколько новых вариантов вируса SARS-CoV-2, способных обходить защиту иммунитета, вызванную как вакциной, так и инфекцией.

В отчёте об исследовании руководитель научной группы Дэвид Хо говорит, что новые варианты их, как минимум, четыре — произошли от Omicron:

"Как и у предшественника, у новых вариантов есть мутации, которые связывают вирус с клетками, что делает их чрезвычайно трансмиссивными. Но от них не существует вакцины — все имеющиеся не защищают".

Стоит отметить, что в докладе нет ни слова о российских вакцинах.