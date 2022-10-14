При раскопках кургана "Новозаведённое-V" на Ставрополье были обнаружены ритуальные комплексы и человеческие погребения.
Экспедиция кафедры археологии МГУ во главе с её заведующим Анатолием Кантаровичем работала на раскопках крупнейшего в Ставропольском крае могильного кургана с середины лета до начала осени. Участники экспедиции установили, что курган был насыпан приблизительно в III тысячелетии до нашей эры, в бронзовую эпоху.
Самой значительной находкой археологов стала могила сарматского воина-аристократа, погребённого в большой подземной камере. В захоронении были обнаружены оружие, доспехи, золотые украшения. В ритуальный комплекс также входят захоронения принесённых в жертву животных.
Специалисты отмечают уникальность находки. По их словам, она сочетает в себе элементы сразу нескольких культур — сарматской, северокавказской, западноевропейской и древнекитайской, пишет newstracker.ru.
Ранее сообщалось об интересной находке в Оренбургской области. Археологи нашли памятник андроновской культуры, датируемый XV веком до нашей эры.
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