При раскопках кургана на Ставрополье археологи нашли могилу воина-аристократа

При раскопках кургана "Новозаведённое-V" на Ставрополье были обнаружены ритуальные комплексы и человеческие погребения.

Экспедиция кафедры археологии МГУ во главе с её заведующим Анатолием Кантаровичем работала на раскопках крупнейшего в Ставропольском крае могильного кургана с середины лета до начала осени. Участники экспедиции установили, что курган был насыпан приблизительно в III тысячелетии до нашей эры, в бронзовую эпоху.

Самой значительной находкой археологов стала могила сарматского воина-аристократа, погребённого в большой подземной камере. В захоронении были обнаружены оружие, доспехи, золотые украшения. В ритуальный комплекс также входят захоронения принесённых в жертву животных.

Специалисты отмечают уникальность находки. По их словам, она сочетает в себе элементы сразу нескольких культур — сарматской, северокавказской, западноевропейской и древнекитайской, пишет newstracker.ru.

Ранее сообщалось об интересной находке в Оренбургской области. Археологи нашли памятник андроновской культуры, датируемый XV веком до нашей эры.