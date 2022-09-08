Ученые Национального исследовательского Томского политехнического университета совместно с коллегами из Швеции разрабатывают высокоэффективный препарат для диагностики рака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
По словам исследователей, средство будет безвредным и значительно более точным, чем имеющиеся аналоги.
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