На форуме "Армия-2022" показали российские РТК "Богомол" и "Платформа-МУЛ"

Старший оператор Александр Забелин сообщил, что на форуме "Армия-2022" показали российские робототехнические комплексы (РТК) "Богомол" и "Платформа-МУЛ".

РТК "Богомол" и "Платформа-МУЛ" были созданы специалистами научно-технического объединения "Аванти". В беседе с ТАСС Забелин рассказал, что данные РТК могут использоваться для решения разнообразных задач, в том числе для доставки боеприпасов и эвакуации раненых. Помимо этого, робототехнические комплексы могут стать стартовой площадкой для пусков дронов-камикадзе.

РТК "Богомол" больше предназначен для боевых работ и способен переносить до 150 кг. Платформа-МУЛ" специализируется на выполнении логистических и сопутствующих функций. Он обладает грузоподъемностью до 200 килограммов. По словам оператора, "Богомол" имеет турель, которую можно сменить на грузовой контейнер или носилки для раненого.