Психолог Карнаух: лень заразна и передаётся по наследству

Лень имеет свойство передаваться по наследству, а также она может быть заразной. Такое мнение высказал психолог Иван Карнаух.

Специалист объяснил это психотипом человека, заметив, что лень передаётся по наследству обязательно.

Однако природа действует ещё интереснее, добавил эксперт в беседе с URA.RU. Если оба родителя ленивы, у них рождаются очень целеустремлённые дети, но данный эффект действует и в другую сторону — ленивый ребёнок рождается у целеустремленных родителей.

По словам психолога, ленью можно и заразиться, как, например, зевотой. Здесь всё происходит по инерции.

По мнению собеседника издания, избавляться от лени не следует, поскольку она может быть полезной. Если ребёнку лень что-то делать, то он не пропадёт в жизни, так как умный и сообразительный, заключил Карнаух.