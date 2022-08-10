Лень имеет свойство передаваться по наследству, а также она может быть заразной. Такое мнение высказал психолог Иван Карнаух.
Специалист объяснил это психотипом человека, заметив, что лень передаётся по наследству обязательно.
Однако природа действует ещё интереснее, добавил эксперт в беседе с URA.RU. Если оба родителя ленивы, у них рождаются очень целеустремлённые дети, но данный эффект действует и в другую сторону — ленивый ребёнок рождается у целеустремленных родителей.
По словам психолога, ленью можно и заразиться, как, например, зевотой. Здесь всё происходит по инерции.
По мнению собеседника издания, избавляться от лени не следует, поскольку она может быть полезной. Если ребёнку лень что-то делать, то он не пропадёт в жизни, так как умный и сообразительный, заключил Карнаух.
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