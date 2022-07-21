Исследователи из США научились дистанционно управлять насекомыми

Учёные из Техаса с помощью внедрения датчиков в мозг плодовой мухи смогли сделать насекомое дистанционно управляемым. Однако с помощью этой технологии можно гораздо больше. Об этом пишет newizv.ru.

Исследователи заставили мух в течение секунды выполнять определённые действия после отправки команды определённым нейронам. Насекомые расправляли крылья или двигались, находясь рядом с магнитным полем.

По словам американских экспертов, опыты с мухами помогут в разработке такой гарнитуры, которая сможет считывать нейронную активность в мозге одного человека, а затем "записывать" ее в мозг другого. То есть, по сути, это будет передача мыслей или ощущений между людьми.