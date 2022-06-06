РНК из базальта — учёные приблизились к разгадке зарождения жизни на Земле

Ученые из Фонда прикладной молекулярной эволюции США объявили, что вплотную приблизились к разгадке зарождения жизни на Земле.

Они установили, что рибонуклеиновая кислота (РНК), которая, вероятно, была первым генетическим материалом для жизни, самопроизвольно образуется в базальтовом лавовом стекле. Согласно работе, опубликованной в журнале Astrobiology, этот тип материала был в изобилии на нашей планете 4350 миллионов лет назад. Кроме того, подобные базальты можно найти на Марсе, что даёт основания считать, что на Красной планете жизнь тоже была.

Кратко об исследовании

По словам одного из проводивших исследование учёных — Стивена Беннера - их группе удалось установить, что длинные молекулы РНК (длиной от 100 до 200 нуклеотидов) образуются, когда "нуклеозидтрифосфаты не делают ничего, кроме фильтрации через базальтовое стекло".

"Базальтовое стекло было повсюду на Земле. В течение нескольких сотен миллионов лет после образования Луны частые удары вместе с обильным вулканизмом на молодой планете образовали расплавленную базальтовую лаву, источник базальтового стекла", — объяснил другой член группы, Стивен Мойзис. — Удары также испаряли воду, образуя сухую почву, обеспечивая водоносные горизонты, где могла образоваться РНК".