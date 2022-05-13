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Автор Дмитрий Плотников

National Interest: санкции в науке повышают риск войны между РФ и Западом

Эврика

Антироссийские санкции, введённые в сфере науки, могут запросто привести к войне между Западом и РФ. В этом убеждён преподаватель Ноттингемского университета, специалист по международным отношениям Мэтью Рендалл.

National Interest: санкции в науке повышают риск войны между РФ и Западом

Его цитирует National Interest.

Он сделал неутешительный прогноз относительно будущего всего мира. По словам Рендалла, санкции против РФ, введённые в научной сфере, грозят войной между Российской Федерацией и Западом.

"Это усугубит риск войны. Контакты между РФ и Западом позволяют сторонам верно оценивать возможности, мотивы и намерения друг друга. В противном случае просчёт становится всё вероятнее", — пишет ученый в колонке издания.

Кроме того, прекращение сотрудничества в науке ударит по глобальным исследованиям, отметил эксперт. Речь идёт о разработках в сфере борьбы с изменением климата, где русская наука играет очень большую роль.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Владимир Губарев
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