Исследование, проведенное ученым-планетологом Кевином Кэнноном из колорадской Горной школы (США), предполагает, что ртутная почва Меркурия, состоящая из слоя графита, может быть покрыта алмазами, образовавшимися из-за ударов метеоритов в течение миллионов лет.
Выступая на Конференции по планетарным и лунным наукам, которая состоялась в штате Техас (США), Кэннон изложил результаты своих исследований, согласно которым метеориты превратили примерно треть меркурийской коры в крупное месторождение алмазов, что в 16 раз превышает, по его расчётам, запасы на планете Земля.
Ученый рассказал, что процесс образования алмазов был обусловлен воздействием метеоритов на почву посредством очень высоких давлений и температур, что привело к появлению кратеров, графитовые покрытия которых подвергались "жёсткому обращению" и впоследствии превращались в алмазы:
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