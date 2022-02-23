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Автор Ольга Лебедева

Учёные выяснили,почему перед смертью"жизнь проносится перед глазами"

Эврика

Проанализировав электроэнцефалограмму умирающего человека, группа учёных обнаружила, что мозговые волны, испускаемые перед смертью, следуют ритмическим образцам, сходным с ритмическими образцами, которые возникают во время сна или вхождения в состояние медитации.

По мнению исследователей, это может объяснить, почему люди, пережившие клиническую смерть, говорят, что у них "жизнь пронеслась перед глазами".

Результаты работы международной группы учёных опубликованы в Frontiers in Aging Neuroscience.

В статье, в частности, в качестве иллюстрации приложен анализ электроэнцефалограммы 87-летнего пациента, который ушел из жизни внезапно, из-за остановки сердца как раз тогда, когда прибором фиксировалась активность его мозга. Так вот на ней видно, что мозг оставался "активным и скоординированным в процессе перехода к смерти и даже после прекращения кровотока".

По словам экспертов, им удалось впервые исследовать поведение этого органа в течение нескольких секунд до и после смерти. И графики позволяют предполагать, что у пациента, "возможно, были яркие визуальные воспоминания о его жизни".

"Посредством генерации колебаний, связанных с восстановлением памяти, мозг может воспроизводить последние воспоминания о важных жизненных событиях незадолго до смерти, подобно тем, о которых рассказывали люди, пережившие клиническую смерть или находившиеся на волоске от смерти", — прокомментировал увиденное один из членов группы, Аджмал Земмар.

По его словам, хотя это первый случай, когда колебания мозга были измерены во время смерти человека:

"Эти результаты бросают вызов нашему пониманию того, когда именно заканчивается жизнь, и порождают важные последующие вопросы […] Что мы можем извлечь из этого исследования, так это то, что, даже если наши близкие закрыли глаза и готовы отдохнуть, их мозг может воспроизводить некоторые из самых приятных моментов, которые они пережили в своей жизни", — заключил Земмар.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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