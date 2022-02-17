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Автор Ольга Лебедева

У летучих мышей обнаружены новые потенциально опасные коронавирусы

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Три новых коронавируса, связанных с SARS-CoV-2, которые “могут представлять опасность для здоровья человека”, были обнаружены у летучих мышей в Лаосе.

У летучих мышей обнаружены новые потенциально опасные коронавирусы

Ученые из Института Пастера и Национального университета Лаоса опубликовали свои выводы в журнале Nature. Как следует из опубликованной статьи, три вируса, названные BANAL-103, BANAL-236 и BANAL-52, имеют геномное сходство с вызывающим пандемию SARS-CoV-2, особенно в “ключевом домене белка spike, который позволяет вирусу связываться с клетками-хозяевами”.

Используя различные методы, среди которых кристаллография и компьютерное моделирование молекулярной динамики, ученые обнаружили, что эти три вируса способны проникать в клетки человека через тот же рецептор, что и SARS-CoV-2.

"Существование этих вирусов поддерживает теорию о том, что атипичная пневмония-ков-2 может передаваться от летучих мышей, живущих в обширных карстовых горных районах полуострова Индокитай, который тянется через Лаос, Вьетнам и Китай”, - сказал глава лаборатории в Институте Пастера Марк Элуа, добавив, что “эти родственные вирусы могут представлять риск для здоровья человека” и поэтому должен рассматриваться как “потенциальная угроза биологической безопасности” для человечества.

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Коронавирус: Самое сложное еще впереди
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Темы коронавирус
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