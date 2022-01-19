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Автор Ольга Лебедева

Исследование Гарварда: большинство "побочки от вакцинации" - в голове

Эврика

Подавляющее большинство "побочных эффектов" после уколов коронавирусной вакцины вызваны ожиданиями людей, а не препаратом.

Исследование Гарварда: большинство "побочки от вакцинации" - в голове

Такое неожиданное открытие сделали исследователи Гарвардской медицинской школы, проанализировав отчеты более 45 тысяч вакцинированных.

Различные системные побочные эффекты, такие как головные боли, усталость и боли в суставах, были зарегистрированы в обеих половинах фокус-группы:

как среди тех, кто получал различные коронавирусные вакцины, против Covid, так и среди тех, кто получал плацебо.

В ходе изучения протоколов вакцинации ученые пришли к выводу, что так называемый “эффект ноцебо”-неприятные ощущения, вызванные тревогой или плохими ожиданиями, -составили три четверти всех зарегистрированных побочных эффектов вакцины.

В отчете, опубликованном в открытом журнале JAMA Network, говорится, что

  • 76% получателей плацебо сообщили о побочных эффектах после первой дозы,
  • 52% - после второй.

Ученые отмечают, что, хотя причины нежелания вакцинации “разнообразны и сложны”, опасения по поводу потенциальных побочных эффектов вакцин, по-видимому, являются основным фактором”, и “государственные программы вакцинации должны это учитывать».

Почему так?

Один из ученых, участвовавших в исследовании, профессор Гарвардской медицинской школы Тед Капчук, объяснил основу “эффекта ноцебо". Он отметил, что” неспецифические симптомы“, такие как головная боль и усталость, перечислены во многих информационных буклетах как типичные побочные эффекты вакцин против COVID:

“Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что такого рода информация может привести к тому, что люди ошибочно будут приписывать обычные ежедневные фоновые ощущения, эффекту  в результате вакцины, или вызывать беспокойство, которые заставляют людей проявлять повышенную бдительность к телесным ощущениям в связи с неблагоприятными событиями”, - сказал Капчук.

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Вакцинация и Клеточный иммунитет работают в тандеме?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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