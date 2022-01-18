В Швеции обнаружена новая мутация омикрон-штамма COVID-19

Ученые из академической лаборатории города Упсала (Швеция) обнаружили в стране новую мутацию омикронного варианта коронавируса.

Об этом сообщает местный канал SVT Nyheter.

"До сих пор в стране было обнаружено три случая субварианта под названием BA.2, хотя ранее он выявлялся в Дании, Норвегии и индийском городе Калькутта. По оценкам менеджера по выборке академической лаборатории Матса Мартинелла, случаи, обнаруженные в стране, больше не заразны. Однако эксперт считает, что с новой мутацией может быть больше зараженных", — говорится в сюжете. "В этом открытии нет ничего удивительного. Чем выше распространение инфекции, тем выше риск изменений. Там будет гораздо больше субвариантов", — отметил Мартинелл.

Со своей стороны, Йохан Леннерстранд, профессор микробиологии центра, подчеркнул, что еще преждевременно подводить итоги передачи и гравитации, связанных с субвариантом BA.2.

Напомним, в начале декабря прошлого года британская газета The Guardian сообщила о появлении BA.2, названной экспертами "подлым" вариантом омикрона — из-за отсутствия генетической особенности рассматриваемый субвариант не может быть отличен от других вариантов с помощью обычных ПЦР-тестов.

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