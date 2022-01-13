Американские учёные предупредили о вероятности нападения супербактерий

ВОЗ называет устойчивые к антибиотикам бактерии "одной из десяти главных глобальных угроз общественному здоровью, с которыми сталкивается человечество”. Одну из таких угроз обнаружили американские исследователи.

Это ген MCR-9, который потенциально может сигнализировать о нападении супербактерий, против которых современная медицина бессильна.

Исследователи из Центра безопасности пищевых продуктов Университета штата Джорджия собрали сточные воды из городской канализации, чтобы проверить наличие гена MCR-9 в естественных бактериях. Если он есть, то это сигнал, что бактерии устойчивы к колистину, одному из самых важных антибиотиков в мире.

"Колистин считается антибиотиком последней инстанции, — объяснили исследователи. — Поскольку он используется для лечения инфекций, которые не могут лечить другие антибиотики, потенциально нет лекарства, которое можно было бы использовать, как только микроб приобретет устойчивость к нему".

Кратко об открытии

Исследователи из Джорджии обнаружили MCR-9 в Morganella morganii, бактерии, которая может вызывать инфекцию у людей, хотя и редко. Однако ген легко передаётся на клеточном уровне, то есть микробы, такие как кишечная палочка и сальмонелла, могут легко приобрести ген и стать устойчивыми к антибиотикам.

Ведущий исследователь Исмат Кассем сообщил новостному сайту Университета Джорджии, что обнаружение MCR-9 вызывает тревогу, ведь потенциально с ним любая инфекция перестанет поддаваться лечению антибиотиками.

"Если мы не займёмся этим прямо сейчас, мы поставим под угрозу медицину для людей и животных в том виде, в каком мы её знаем, и это может иметь огромные последствия для здоровья и экономики, — сказал Кассем. — Это опасная проблема, которая требует внимания со стороны многих секторов”.

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