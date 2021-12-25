Учёные обнаружили в Альпах “танцующую” гору

Учёные Мюнхенского технического университета обнаружили в Альпах “танцующую” гору. Вершина Маттерхорн двигается каждые две секунды. Статья об этом опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Высота горы Маттерхорн - 4478 метров над уровнем моря. Это одна из самых высоких вершин Альп на границе Швейцарии и Италии. Колебания установили после установки сейсмографа у подножия и на вершине.

По словам учёных, гора двигается как севера на юг, так и с запада на восток. На вершине движения заметны в 14 раз чаще, чем у подножья.

Они вызваны сейсмической активностью, которая возникает при землетрясениях или в результате деятельности человека.

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