Самым важным научным событием 2021 года стало создание нейрокомпьютерных интерфейсов. Как сообщают "Известия", опрос среди экспертов-ученых и обычных россиян провёл телеканал "Наука" при поддержке Российской академии наук (РАН).
На первом месте — система, которая позволяет парализованному человеку говорить с помощью считывания нервных импульсов. Около половины опрошенных знают об этом научном открытии.
На втором месте — технология для раннего выявления риска переноса опасных вирусов от животных к человеку. Это открытие может обезопасить человечество от эпидемий, подобных коронавирусу.
Далее идут сфера квантовых компьютеров и квантовой криптографии и запуск на Байкале нейтринного телескопа, который является вторым по размеру в мире.
В опросе участвовали 1600 респондентов по всей России.
В прошлых годах на первом месте в рейтинге были новости, связанные с климатическими изменениями.
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Прекращение поставок российского газа в Германию по сети "Ямал — Европа" не является политическим. Это исключительно коммерческая ситуация.