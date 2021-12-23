Россияне выбрали самые важные научные события 2021 года

Самым важным научным событием 2021 года стало создание нейрокомпьютерных интерфейсов. Как сообщают "Известия", опрос среди экспертов-ученых и обычных россиян провёл телеканал "Наука" при поддержке Российской академии наук (РАН).

На первом месте — система, которая позволяет парализованному человеку говорить с помощью считывания нервных импульсов. Около половины опрошенных знают об этом научном открытии.

На втором месте — технология для раннего выявления риска переноса опасных вирусов от животных к человеку. Это открытие может обезопасить человечество от эпидемий, подобных коронавирусу.

Далее идут сфера квантовых компьютеров и квантовой криптографии и запуск на Байкале нейтринного телескопа, который является вторым по размеру в мире.

В опросе участвовали 1600 респондентов по всей России.

В прошлых годах на первом месте в рейтинге были новости, связанные с климатическими изменениями.

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