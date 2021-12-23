EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Избитый фигурист Соловьёв первым толкнул оппонента
Газпром не возобновил поставки газа через Польшу
Редкую алмазную пыль из кристаллов льда выявили в столичном воздухе
Оргкомитет Олимпиады в Пекине выразил сожаление в связи с отказом НХЛ от участия
Уголовное дело возбудили по факту аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
Молчание коллекторов: ФССП назвали тишину в трубке психологическим давлением
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдёт сегодня, 23 декабря
Беременная жена Макаревича под давлением мужа призналась в любви к России
Глава Рособрнадзора Музаев: уровень сложности ЕГЭ в 2022 году не будет понижен

Россияне выбрали самые важные научные события 2021 года

Эврика

Самым важным научным событием 2021 года стало создание нейрокомпьютерных интерфейсов. Как сообщают "Известия", опрос среди экспертов-ученых и обычных россиян провёл телеканал "Наука" при поддержке Российской академии наук (РАН).

Россияне выбрали самые важные научные события 2021 года

На первом месте — система, которая позволяет парализованному человеку говорить с помощью считывания нервных импульсов. Около половины опрошенных знают об этом научном открытии.

На втором месте — технология для раннего выявления риска переноса опасных вирусов от животных к человеку. Это открытие может обезопасить человечество от эпидемий, подобных коронавирусу.

Далее идут сфера квантовых компьютеров и квантовой криптографии и запуск на Байкале нейтринного телескопа, который является вторым по размеру в мире.

В опросе участвовали 1600 респондентов по всей России.

В прошлых годах на первом месте в рейтинге были новости, связанные с климатическими изменениями.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Российской науке нужны продюсеры
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Отсек космического корабля "Прогресс М-УМ" затопили в Тихом океане
Россияне выбрали самые важные научные события 2021 года
Избитый фигурист Соловьёв первым толкнул оппонента
Газпром не возобновил поставки газа через Польшу
Редкую алмазную пыль из кристаллов льда выявили в столичном воздухе
Оргкомитет Олимпиады в Пекине выразил сожаление в связи с отказом НХЛ от участия
Уголовное дело возбудили по факту аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
Молчание коллекторов: ФССП назвали тишину в трубке психологическим давлением
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдёт сегодня, 23 декабря
Беременная жена Макаревича под давлением мужа призналась в любви к России
Популярное
Экономика и бизнес
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике

Прекращение поставок российского газа в Германию по сети "Ямал — Европа" не является политическим. Это исключительно коммерческая ситуация.

Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Здоровье
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Общество
Ширвиндт показал огромные очереди на улицах Рима: "Не верю своим глазам"
Экономика и бизнес
США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса
Дмитрий Соколов Зачем Агата Кристи организовала собственное похищение Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Арт-терапия – средство от ужасов изоляции Ирина Шлионская Василий Амирджанов Сборная России по хоккею напомнила европейцам об СССР Василий Амирджанов
Происшествия
Какое наказание грозит избившим фигуриста Соловьёва, рассказал Добровинский
Шоу-бизнес
21-летний сын Алёны Кравец пожаловался на жизнь
"Будет больно": как может ответить Россия, если США запретят экспорт “айфонов”
Экономика и бизнес
"Будет больно": как может ответить Россия, если США запретят экспорт “айфонов”
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников