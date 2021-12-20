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Исследование: те, кто верит в астрологию не очень умны и склонны к нарциссизму

Эврика » Гипотезы

Исследование, проведённое учёными Университета Лунда в Швеции, показали, что люди, которые верят в астрологию, в то, что движение небесных тел влияет на индивидуальные черты личности и поведение, более самовлюблены и менее разумны, чем те, кто этого не делает.

Исследование: те, кто верит в астрологию не очень умны и склонны к нарциссизму

Об этом, со ссылкой на отчёт исследователей, пишет портал WND.

"Это же исследование также показало высокую корреляцию между верой в астрологию и верой в теории заговора, а также в другую лженауку", — отмечает автор материала.

По версии шведских учёных, нет прямой корреляции между астрологией и настроением, личностью или поведением людей.

Кратко об исследовании

"Вера в астрологию не только сохраняется веками, но в настоящее время находится на подъеме. Почему? Какие типы людей с большей вероятностью верят или не верят в тысячелетнюю систему?" — задались вопросами в Университете Лунда и создали опросник, посвященный четырем ключевым элементам:

  • вере в астрологию, пяти большим личностным чертам, нарциссизму и интеллекту.

Затем команда выбрала 264 объекта исследования случайным образом через Facebook и попросила каждого заполнить анкету. 87% процентов респондентов составляли женщины в возрасте от 25 до 34 лет.

Результат: выявлены две ключевые корреляции у тех, кто верил в астрологию:

  • высокий уровень нарциссизма и пониженный показатель интеллекта.

"Нарциссизм оказался на удивление сильным предиктором, — говорится в отчёте, — а интеллект показал отрицательную связь с верой в астрологию.

"Хотя использование астрологии может показаться невинным, тем не менее возможно, что она способствует некритичному мышлению и предвзятости. Кроме того, вера в астрологию коррелирует с верой во множество других псевдонаук, а также с верой в теории заговора, что указывает на то, что это может быть не так уж безобидно".

Авторы исследования отмечают, что вера в астрологию и другие псевдонауки возрастает во времена сильного стресса и напряжения. В частности, они указывают на пандемию COVID-19 как возможную причину недавнего всплеска таких убеждений.

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