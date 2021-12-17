Японские учёные назвали хурму продуктом для профилактики коронавируса

Неожиданное свойство хурмы обнаружили учёные из университета Нара (Япония). Оказывается, этот фрукт можно использовать для профилактики заражения ковидом.

"В составе хурмы много танина. Он давно известен, как эффективное противовирусное средство. Во врем работы было установлено, что данное фенольное соединение защищает и от проникновения патогенных частиц COVID-19", — написано в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports по результатам исследования.

Отмечается, что учёные провели эксперимент на грызунах, которых разделили на две группы:

одной давали с едой танин, другой — нет.

Результаты показали, что у грызунов, которые не получили соединения, развились симптомы воспаления легких.

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