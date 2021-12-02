Учёные в Китае объявили об открытии антитела, убивающего все COVID-варианты

Группа учёных из семи университетов Китая опубликовала отчёт об исследовании, в результате которого им удалось — по крайней мере они сами так утверждают — получить из крови человека, переболевшего ковидом в тяжёлой форме, антитело, способное "эффективно нейтрализовать различные штаммы коронавируса".

В том числе и омикрон, который появился несколько дней назад.

Как следует из опубликованных порталом bioRxiv материалов, антитело 35B5 воздействует непосредственно на ту часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации.

Авторы исследования уверены, что их открытие станет основой для создания универсальной вакцины.

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