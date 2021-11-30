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Созданы "живые роботы", которые могут спонтанно самовоспроизводиться

Эврика

Группа учёных Университета коммуникаций Вермонта и Института биологической инженерии Висса при Гарвардском университете опубликовала в журнале PNAS отчёт, согласно которого крошечные биороботы, разработанные из клеток лягушек, обычно называемых ксеноботами, теперь могут самовоспроизводиться.

Созданы "живые роботы", которые могут спонтанно самовоспроизводиться
  • Ксеноботы изобретены в прошлом году. Это искусственно созданные организмы, в основе которых технология самовосстановления, благодаря чему их можно использовать для замены разлагающихся материалов, таких как бетон, сталь и пластик.

В процессе работы учёные обнаружили, что созданные ими организмы могли запоминать свое окружение и собираться в единый рой.

Теперь же, ксеноботы внутри роя "научились" копировать сами себя, то есть, как говорит Джошуа Бонгард — один из авторов работы- "самопроизвольно самовоспроизводиться”.

По словам учёного, эта технология могла бы быть использована для борьбы с будущими пандемиями и ускорения производства вакцин.

"Если мы на основе ксеноботов сможем разработать технологии, где будет возможность сказать ИИ:” Нам нужен биологический инструмент, который делает X и Y и подавляет Z", -это может быть очень полезно", — объяснил Бонгард.

Сэм Кригман, ведущий автор исследования, отметил, что "ни одно животное или растение, известное науке, не воспроизводится таким образом”:

"Ксеноботы были приучены к размножению с помощью суперкомпьютера, который после месяцев работы над этой задачей создал идеальных "родителей” правильной формы. Несмотря на то, что дизайн выглядел нелогичным и слишком простым, он оказался чрезвычайно прогрессивным.

Родительские ксеноботы уже породили не одно, а несколько поколений, создав " "праправнуков”.

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