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Биолог рассказала о невероятных морских обитателях: "Подводные клептоманы"

Эврика

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова рассказала об обитателях морских глубин со сверхспособностями.

Биолог рассказала о невероятных морских обитателях: "Подводные клептоманы"

Учёный поведала об удивительных морских слизняках — сакоглоссах. Они привлекли внимание научного сообщества своей способностью воровать у водорослей их маленькие зелёные хлоропласты.

"Морские слизняки научились кушать водоросли таким образом, что и сахарок, и жирок из них перевариваются, а вот солнечный химреактор остается нетронутым, и ещё несколько недель урчит в организме этих моллюсков, продолжая захватывать фотоны и синтезировать сахара. Этакая подводная клептомания!" — пишет Баранова в своём Instagram-аккаунте.

Это не единственное чудесное свойство морских обитателей. Биолог назвала уникальную черту моллюсков-сакоглоссов крышесносящей.

"Они умеют отделять от своего тела… голову! То есть и сердце, и другие важные органы остаются в безголовом теле. Оно при этом продолжает ползать. Но жизнью это не назовёшь, т. к. кушать безголовым слизнякам просто нечем. Дней десять они ещё поползают, а потом всё аля — улю!" — рассказала специалист.

Биологов поразило то, что происходит с головой моллюсков.

"Освободившаяся от ненужных органов голова как раз-таки продолжает активно кушать, рана на её "шее" быстро зарастает, — так образуется почка, внутри которой постепенно формируются новые органы, в том числе сердце. Через три недели омоложенный слизняк уже снова целенький и даже готов к размножению", — пишет учёный.

Есть версия, что таким образом слизняки избавляются от паразитов — просто сбрасывают их вместе с кишечником.

"Голова — всему голова", — заключает Баранова.

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Shells, clam mollusk, corals, Christmas Island, Kiribati
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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