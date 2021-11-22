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Немецкие социологи: чем ниже образование, тем упёртей антипрививочник

Эврика

Откуда берутся так называемые "антиваксеры" и какого человека проще всего склонить в ряды отказывающихся делать прививку? Этими вопросами задаются многие "человековеды", но найти ответ смогли специалисты Института социальных наук Университета Гумбольдта в Берлине.

Немецкие социологи: чем ниже образование, тем упёртей антипрививочник

Группа учёных под руководством Хайке Клювера провела исследование готовности немцев к вакцинации, основанное на репрезентативной группе из 20 500 человек, опрошенных в марте 2021 года.

  • Из них 67% были вакцинированы или хотели бы поставить вакцину, 17% не определились, а 16% вообще отказались от вакцинации.

Как показали результаты, нежелание проходить вакцинацию напрямую связано с недостатком образования и определенной политической идеологией.

"Мы увидели значительную корреляцию между образованием и отказом от вакцинации. Чем ниже уровень образования, тем выше вероятность отказа, — сказал Клювер в интервью изданию DW. — Люди, которые отвергают вакцинацию, с большей вероятностью занимали правые позиции. Кроме того, это люди, которые испытывают низкое доверие к политике, правительству, средствам массовой информации и системе здравоохранения в целом".

По словам социолога, те, кто сейчас выступает против вакцинации, в марте (до появления препаратов) "не придерживались правил маски или социального дистанцирования".

С ним согласен Йозеф Хольнбургер из исследовательской группы CeMAS.

"У людей, выступающих против вакцинации, уже давно есть общий дух — это люди с закрытым идеологическим мировоззрением, у которых другой взгляд на реальность, и их нельзя убедить аргументами. Они попросту не умеют вести диалог и слушать оппонента".

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Если нас беспокоят сектанты
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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