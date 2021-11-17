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В крови есть белок, "предсказывающий" диабет за 20 лет до начала болезни

Эврика

Ученые из Швеции утверждают, что один белок в крови может предсказать начало диабета 2 типа почти за 20 лет до его появления.

В крови есть белок, "предсказывающий" диабет за 20 лет до начала болезни
  • Диабет является девятой по значимости причиной смерти в мире и, по данным Всемирной организации здравоохранения, им страдают почти полмиллиарда человек.
  • Диабет 2 типа может привести к слепоте, почечной недостаточности, сердечным приступам, инсультам и ампутации нижних конечностей.
  • Количество больных диабетом выросло в четыре раза во всем мире в период с 1980 по 2014 год, причем причиной роста стали нездоровое питание и недостаток физических упражнений.

Кратко об исследовании

Учёные из Университета Лунда в Мальме, Швеция, утверждают, что повышенный уровень белка фоллистатина в крови может предсказать начало диабета 2 типа независимо от возраста, веса, диеты или уровня активности человека.

В опубликованном отчёте о проведённом исследовании сказано, что высокий уровень фоллистатина – сигнал о начале развития диабета. Причём этот уровень повышается за 19 лет до появления симптомов.

  • Фоллистатин - белок, помогающий расщеплять жировые отложения, одновременно приводя к увеличению жира в печени. Его накопление вызывает жировую болезнь печени и диабет 2 типа.

“Это исследование показывает, что фоллистатин обладает потенциалом стать важным биомаркером для прогнозирования будущего диабета 2 типа, а также приближает нас на один шаг к пониманию механизмов, лежащих в основе заболевания», - сказал доктор Ян Де Маринис, доцент Университета Лунда и ведущий автор исследования.

Поскольку уровень фоллистатина повышается в ответ на потребление пищи и уровень активности, основные рекомендации по профилактике диабета:

  • сбалансированное здоровое питание и регулярные физические упражнения.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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