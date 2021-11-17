Ученые из Швеции утверждают, что один белок в крови может предсказать начало диабета 2 типа почти за 20 лет до его появления.
Учёные из Университета Лунда в Мальме, Швеция, утверждают, что повышенный уровень белка фоллистатина в крови может предсказать начало диабета 2 типа независимо от возраста, веса, диеты или уровня активности человека.
В опубликованном отчёте о проведённом исследовании сказано, что высокий уровень фоллистатина – сигнал о начале развития диабета. Причём этот уровень повышается за 19 лет до появления симптомов.
“Это исследование показывает, что фоллистатин обладает потенциалом стать важным биомаркером для прогнозирования будущего диабета 2 типа, а также приближает нас на один шаг к пониманию механизмов, лежащих в основе заболевания», - сказал доктор Ян Де Маринис, доцент Университета Лунда и ведущий автор исследования.
Поскольку уровень фоллистатина повышается в ответ на потребление пищи и уровень активности, основные рекомендации по профилактике диабета:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Мигранты, которые уже неделю живут на белорусско-польской границе, стали обращаться к врачам с симптомами ОРВИ.