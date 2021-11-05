В Москве стартовал международный проект "Сириус-21", в рамках которого шесть добровольцев из России, США и ОАЭ проведут восемь месяцев в изоляции, имитируя полёт на Луну.
Согласно сценарию эксперимента, который совместно проводится Институтом биомедицинских проблем РАН и Программой исследований человека НАСА, экипаж "отправится на Луну, спустится на ее поверхность и вернется на Землю — все это в течение 240 дней".
Для проекта были разработаны специальные скафандры с VR-шлемами для имитации деятельности экипажа на поверхности спутника Земли. Ожидается, что они, среди прочего, будут "собирать образцы почвы и управлять моделью лунохода".
Окончательный состав команды "СИРИУС-21" был определен только накануне "запуска":
В экипаже три мужчины и три женщины.
Первоначально запуск "СИРИУСА-21" планировался на июнь, но был отложен из-за пандемии коронавируса.
ДЛЯ СПРАВКИ
Это уже не первый "запуск" в рамках проекта SIRUS, который предусматривает целую серию экспериментов по изоляции:
Академия наук и НАСА планируют осуществить трехлетние проекты изоляции до 2028 года.
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