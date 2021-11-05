Шесть астронавтов "отправились на Луну" - стартовал проект "Сириус-21"

В Москве стартовал международный проект "Сириус-21", в рамках которого шесть добровольцев из России, США и ОАЭ проведут восемь месяцев в изоляции, имитируя полёт на Луну.

Согласно сценарию эксперимента, который совместно проводится Институтом биомедицинских проблем РАН и Программой исследований человека НАСА, экипаж "отправится на Луну, спустится на ее поверхность и вернется на Землю — все это в течение 240 дней".

Всё это время "космонавты" будут находиться в закрытом автономном учреждении в Москве, общаясь с Центром управления полётами по радио и имея возможность обмениваться электронной почтой только со своими родственниками и близкими.

Добровольцы будут выполнять те же задачи, что и космонавты и астронавты в реальном космическом пространстве, включая ежедневный медицинский мониторинг и регулярную физическую подготовку.

Для проекта были разработаны специальные скафандры с VR-шлемами для имитации деятельности экипажа на поверхности спутника Земли. Ожидается, что они, среди прочего, будут "собирать образцы почвы и управлять моделью лунохода".

Окончательный состав команды "СИРИУС-21" был определен только накануне "запуска":

В экипаже три мужчины и три женщины.

Россию в нём представляют инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, хирург Виктория Кириченко и Екатерина Карякина, которая в обычной жизни работает стюардессой.

в нём представляют инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, хирург Виктория Кириченко и Екатерина Карякина, которая в обычной жизни работает стюардессой. От США "в полёт отправились" Эшли Ковальски из Командования космических систем США и Уильям Браун, имеющий степень бакалавра в области русского языка, литературы и культуры.

"в полёт отправились" Эшли Ковальски из Командования космических систем США и Уильям Браун, имеющий степень бакалавра в области русского языка, литературы и культуры. От ОАЭ — Салех Омар Аль Амери, космонавт — испытатель Космического центра имени Мухаммеда Бен Рашида в Объединенных Арабских Эмиратах.

Первоначально запуск "СИРИУСА-21" планировался на июнь, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

ДЛЯ СПРАВКИ

Это уже не первый "запуск" в рамках проекта SIRUS, который предусматривает целую серию экспериментов по изоляции:

первая миссия в 2017 году длилась всего 17 дней, за ней последовали четырехмесячные эксперименты в 2018 и 2019 годах.

Академия наук и НАСА планируют осуществить трехлетние проекты изоляции до 2028 года.

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