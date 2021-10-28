NIH США признал: мы давали деньги на изучение коронавируса в Ухане

Национальный институт здравоохранения США (NIH) признал, что финансировал эксперименты по увеличению функциональности коронавируса летучих мышей в лаборатории в китайском городе Ухань.

Об этом в Twitter сообщил профессор химии и химической биологии Ричард Эбрайт.

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Письмо за подписью должностного лица NIH в Палату представителей США стало сенсацией, поскольку главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи неоднократно отрицал использование денег американских налогоплательщиков для таких исследований.

Исследование усиления функции вируса представляет собой спорную практику, поскольку она включает в себя введение модификации, которая изменяет характеристики вируса.

Тем не менее, согласно документу, поступившему от NIH,

научный центр США предоставил субсидию некоммерческой организации EcoHealth Alliance, базирующейся в Нью-Йорке, и Уханьскому институту вирусологии (Китай) для проведения исследований коронавирусов летучих мышей.

Уточняется, что, в частности, эксперименты были направлены на то, чтобы выяснить, смогли ли белки из коронавирусов летучих мышей, естественно циркулирующие в Китае, связываться с рецептором человека.

Согласно "признания учёных", в ходе совместных исследований с Уханьским Институтом Альянс EcoHealth изменил характеристики коронавирусов летучих мышей, чтобы он стал потенциально более заразным для мышей — результат получился "неожиданный". Однако, в тексте подчеркивается, что изученные вирусы не могли превратиться в SARS-CoV-2, поскольку они представляют собой "генетически очень разные вирусы".