COVID биологическими ножницами режет сосуды мозга - новое исследование из ЕС

Группа ученых из разных европейских исследовательских центров выяснила, как вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, поражает важные сосудистые клетки головного мозга, которые играют ключевую роль в правильном функционировании органа.

Об этом сообщает Национальный Институт медицинских исследований Франции.

Проанализировав биоматериал пациентов, умерших от коронавируса, исследователи обнаружили, что возбудитель вызвал гибель эндотелиальных клеток, которые образуют кровеносные сосуды, изолирующие центральную нервную систему от потенциально токсичных молекул и играющих ключевую роль в орошении мозга.

По мнению экспертов, когда SARS-CoV-2 заражает группу клеток, называемых эндотелиальными, это "заставляет их производить своего рода молекулярные ножницы из собственного генетического материала, с помощью которых они разрезают белок под названием NEMO, необходимый для их выживания", поэтому сами клетки в конечном итоге умирают.

Как уточняют ученые, смерть эндотелиальных клеток кровеносных сосудов приводит к невозможности изолировать головной и спинной мозг от посторонних веществ. Что, в свою очередь, может привести к серии микрогеморрагий мозга.

Кроме того, по мере увеличения количества "мертвых" сосудов кровоток в пораженных областях уменьшается, и клетки мозга лишаются кислорода и глюкозы, что приводит к сбоям, которые в самых тяжелых случаях могут привести к летальному исходу, указывают эксперты.

Тем не менее, объясняет Винсент Превот, соавтор исследования, потенциальное повреждение головного мозга и пораженных сосудистых структур может быть обратимым:

"Мы видели, что у хомяков, у которых развиваются очень мягкие формы COVID-19, это явление, по-видимому, обратимо, поэтому мы можем ожидать, что это будет и у людей", — уточнил он.

Исследователи склонны признать, что у переболевших коронавирусом может появиться предрасположенность "к развитию когнитивных расстройств, нейродегенеративных расстройств или даже деменции".

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