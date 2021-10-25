EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Нервные тики от TikTok - доказано американскими врачами
Когда наступит пик волны COVID-19, рассказали вирусологи
Регина Тодоренко огорошила подписчиков: "Пришло время уйти"
Гендиректор Twitter предупредил, что в мире вот-вот грянет гиперинфляция
Митрополит Тихон высказался о Путине: "Никаких иллюзий, он людей любит"
Песков "расшифровал" выступление Путина на Валдае
В перестрелке с талибами* погибли семь детей
Контрразведка указала, где США нужно поднапрячься, чтобы остаться сверхдержавой
Интервальное голодание - сплошная польза и никакого вреда

COVID биологическими ножницами режет сосуды мозга - новое исследование из ЕС

Эврика

Группа ученых из разных европейских исследовательских центров выяснила, как вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, поражает важные сосудистые клетки головного мозга, которые играют ключевую роль в правильном функционировании органа.

Об этом сообщает Национальный Институт медицинских исследований Франции.

 

Проанализировав биоматериал пациентов, умерших от коронавируса, исследователи обнаружили, что возбудитель вызвал гибель эндотелиальных клеток, которые образуют кровеносные сосуды, изолирующие центральную нервную систему от потенциально токсичных молекул и играющих ключевую роль в орошении мозга.

По мнению экспертов, когда SARS-CoV-2 заражает группу клеток, называемых эндотелиальными, это "заставляет их производить своего рода молекулярные ножницы из собственного генетического материала, с помощью которых они разрезают белок под названием NEMO, необходимый для их выживания", поэтому сами клетки в конечном итоге умирают.

Как уточняют ученые, смерть эндотелиальных клеток кровеносных сосудов приводит к невозможности изолировать головной и спинной мозг от посторонних веществ. Что, в свою очередь, может привести к серии микрогеморрагий мозга.

Кроме того, по мере увеличения количества "мертвых" сосудов кровоток в пораженных областях уменьшается, и клетки мозга лишаются кислорода и глюкозы, что приводит к сбоям, которые в самых тяжелых случаях могут привести к летальному исходу, указывают эксперты.

Тем не менее, объясняет Винсент Превот, соавтор исследования, потенциальное повреждение головного мозга и пораженных сосудистых структур может быть обратимым:

"Мы видели, что у хомяков, у которых развиваются очень мягкие формы COVID-19, это явление, по-видимому, обратимо, поэтому мы можем ожидать, что это будет и у людей", — уточнил он.

Исследователи склонны признать, что у переболевших коронавирусом может появиться предрасположенность "к развитию когнитивных расстройств, нейродегенеративных расстройств или даже деменции".

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Мозг женщин поразил ученых
Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
COVID биологическими ножницами режет сосуды мозга - новое исследование из ЕС
Российские туристы пытались потушить пожар, но попали в турецкую тюрьму
Нервные тики от TikTok - доказано американскими врачами
Когда наступит пик волны COVID-19, рассказали вирусологи
Регина Тодоренко огорошила подписчиков: "Пришло время уйти"
Гендиректор Twitter предупредил, что в мире вот-вот грянет гиперинфляция
Митрополит Тихон высказался о Путине: "Никаких иллюзий, он людей любит"
Песков "расшифровал" выступление Путина на Валдае
В перестрелке с талибами* погибли семь детей
Контрразведка указала, где США нужно поднапрячься, чтобы остаться сверхдержавой
Популярное
Здоровье и профилактика
Напитки, которые избавят от жжения после острой пищи

Крылышки в обсыпке из смеси перцев, острый соус или блюдо с перцем чили - все эти продукты провоцируют ощущение жжения внутри после их употребления. Если человек обожает остренькое, но не хочет мириться с неприятным ощущением после еды, эта статья - настоящее спасение.

Напитки, которые избавят от жжения после острой пищи
Шойгу сравнил камин в палатке Путина с очагом из сказки про Буратино
Общество
Шойгу сравнил камин в палатке Путина с очагом из сказки про Буратино
Авто
Болгары высоко оценили новую модификацию "Буханки"
Здоровье и профилактика
Флеболог: при острых инфекционных заболеваниях страдают сосуды
Ирина Шлионская Надо ли пеленать детей? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Российское небо не проходной двор: американским бомбардировщикам здесь не место Дмитрий Соколов Игорь Буккер История отравления маркизы де Ганж вдохновила не только маркиза де Сада Игорь Буккер
Мир. Новости мира
В Германии нашли способ противостоять России из-за ситуации с газом
Здоровье
Диетолог назвал два продукта для снижения уровня "плохого" холестерина
В ВОЗ рассказали, когда может закончиться пандемия
Мир. Новости мира
В ВОЗ рассказали, когда может закончиться пандемия
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников