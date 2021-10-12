Умные очки Facebook могут быть использованы для шпионажа

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал Общественной службе новостей о том, что новые очки компании Facebook могут признать шпионским гаджетом.

Функция скрытой съемки, заложенная в умных очках, может поспособствовать сбору секретной информации. ФСБ России восприняла изобретение как угрозу и посчитала, что устройство может быть использовано для шпионажа.

Ульянов даже вспомнил судебный прецедент 2018 года, когда жителя Новосибирска осудили за покупку ручки с функцией камеры в Китае:

"Когда ты ходишь с ручкой, все ожидают, что ты используешь именно ручку, а не как Джеймс Бонд снимаешь с её помощью или стреляешь. Тут такая же история. Я уверен, что коллеги из ФСБ подробно обсуждают каждый гаджет и решают, когда его можно разрешить к использованию, а когда лучше запретить".

Ранее Pravda. Ru сообщила о том, российские власти отреагировали на задержание в Турции предполагаемых иностранных шпионов.

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