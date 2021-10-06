Названы три фактора, от которых зависит, выживет ли пациент с COVID-19

Канадские и испанские учёные выяснили, какие факторы влияют на выживаемость пациентов, которые заразились COVID-19. Их открытие опубликовали в издании Journal of Internal Medicine.

В научном исследовании участвовали 92 взрослых человека. Все они проходили курсы лечения в различных медучреждениях. Эксперты пришли к выводам, что существует лишь три главных фактора, от наличия которых напрямую зависит, сможет ли больной COVID-19 вылечиться:

Специфические антитела, позволяющие блокировать распространение коронавируса внутри организма.

Нужное количество антигенов, признающих чужеродным COVID-19.

Вирусные РНК в крови, благодаря которым можно определить, как много коронавируса в организме больного.

При этом, по словам учёных, летальный исход зачастую связан именно с ответом антител против S-белка SARS-CoV-2. Они рекомендуют сделать прививку против коронавируса, ведь вакцина формирует вещества, борющиеся с инфекцией.

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