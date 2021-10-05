Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Сюкуро Манабэ, Клаусс Хассельман и Дроджо Паризи стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2021 год.

Первая часть присуждена американскому учёному Сюкуро Манабэ и немцу Клаусу Хассельману. Они стали лауреатами Нобелевской премии за "физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надёжный прогноз глобального потепления".

Вторая часть присуждена итальянскому учёному Дроджо Паризи за открытия взаимодействия беспорядочности в физических системах от атомных до планетарных масштабов. Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Ранее Нобелевскую премию в области медицины и физиологии за 2021 год получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Учёные открыли новые рецепторы, которые реагируют на изменение температуры и прикосновения.

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