Учёные мира доказали вымирание динозавров от падения астероида

Учёные, работающие в университетах Барселоны и Сарагосы, выяснили, что массовое вымирание динозавров в конце мелового периода было связано с падением астероида.

Ранее считалось, что причиной исчезновения животных стали масштабные извержения вулканов. Однако по словам испанских исследователей, проанализировавших древнейшие отложения микроскопических ископаемых, палеогеновый период сменил меловой 66 миллионов лет назад. Именно тогда произошли крупнейшие в истории Земли вымирания животных.

Сотрудники научных центров также организовали изотопный анализ углерода-13, который содержался в скалах Сумайи.

Они отметили, что в отложениях прослеживается чередование пород, богатых глиной или карбонатом. Это может быть связано лишь с изменением ориентации Земли, наклонением её оси, сообщает Phys.org.

По итогам исследования учёные убедились, что вымирание древнейших животных произошло из-за падения астероида на планету. Затем было зарегистрировано три случая изменения климата. Один из них связан с вулканизмом, другой — со смещением оси Земли. Однако эти природные катаклизмы уже не могли повлиять на исчезновение динозавров.

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