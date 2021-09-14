Биологи из Великобритании нашли способ продлить долголетие

Исследовательская группа из Британии доказала связь между количеством белков и продолжительностью жизни. Эксперимент проводился на модельных организмах. Учёные пришли к выводу, что уменьшение ошибок в синтезе белка улучшает здоровье и повышает продолжительность жизни.

Руководитель проекта доктор Ивана Бьедов рассказала, что синтез новых белков встречается чаще, чем мутации ДНК.

Учёные из Института рака UCL и Лондонского института медицинских наук изучили влияние здоровья организмов при уменьшении ошибок в синтезе белка. Среди организмов были выбраны одноклеточные (архея) и многоклеточные (дрожжи и черви).

В итоге после уменьшения ошибок в синтезе белка произошла мутация. Она показала, что изменение одной аминокислоты (составляющая часть белка) приводит к долголетию.

"Это первое исследование на многоклеточных животных, которое показало, что меньшее количество ошибок в белках может продлить здоровье и долголетие", — рассказал автор исследования профессор Филипе Кабрейро.

Авторы эксперимента отметили, что при употреблении лекарств против старения проявляется уменьшение ошибок в белках. При применении таких лекарств происходит эффект, аналогичный ограничению калорий. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.