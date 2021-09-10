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Причину крупнейшей катастрофы на Земле впервые раскрыли учёные мира

Эврика » Открытия

Учёные из Китая, Нидерландов и Норвегии провели исследование и выяснили, что послужило причиной массового пермского вымирания. Этот период считается самым катастрофическим в истории Земли.

Причину крупнейшей катастрофы на Земле впервые раскрыли учёные мира

В своей работе специалисты напомнили, что вымирание произошло из-за вулканических выбросов в Сибирской трапповой провинции.

  • Вследствие формирования большого количества углекислого газа на Земле начали быстро расти температуры.

Исследователи извлекли изотопы углерода, которые содержались в окаменелых водорослях липидов, и занесли информацию о них в модель, описывающую развитие Земли. Уточнённые данные позволили сделать важное открытие. Оказалось, что выбросы углерода во время пермского вымирания происходили быстрыми темпами (примерно по пять гигатонн в год за 109 тысяч лет) по причине масштабного вулканизма в Сибири. Об этом сообщается в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Главные источники роста числа атмосферного углекислого газа — два крупных выброса вулканами. Его концентрация в воздухе выросла с 400 миллионных долей по объёму до десяти тысяч", — пояснил профессор Университета Осло Вольфрам Кюршнер.

Добавим, пермское вымирание привело к гибели около 96% морских видов и 73% наземных позвоночных.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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