Японские учёные открыли новый вид хищных динозавров. Нашли в Узбекистане

Учёные из Университета Цукубы в Японии нашли останки нового вида хищных динозавров. Раскопки проводились в пустыне Кызылкум в Узбекистане.

Останки динозавра относятся к кархародонтозаврам. По заявлениям учёных, этот вид еще неизвестен науке. Предполагается, что хищник занимал высшее положение в пищевой цепи и был больше тираннозавра.

По словам палеонтолога Кохеи Танаки, хищник мог достигать до восьми метров в длину при весе больше тонны.

Кархародонтозавры обитали в Центральной Азии. В позднем меловом периоде они исчезли, но ученые не смогли найти причину вымирания из-за дефицита окаменелостей. Ранние исследования утверждают, что хищник обитал вместе с мелкими тираннозаврами.

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