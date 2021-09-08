Грунт Марса добыт и будет доставлен на Землю

Марсоход Perseverance смог извлечь образец марсианского грунта, его впервые в истории доставят на Землю. Об этом на своём официальном сайте сообщило НАСА, сопроводив публикацию снимком взятого материала.

Образец грунта красной планеты длинной около 70 сантиметров помещен внутрь марсохода и будет находиться там до окончания экспедиции. Космический корабль заберет аппарат Perseverance и вместе с инопланетным материалом доставит на Землю не ранее 2031 года.

Первую попытку добыть образец марсоход Perseverance произвёл в августе, однако она оказалась неудачной. Бур попытался извлечь породу, но она рассыпалась. Вторая попытка оказалась успешнее: аппарат смог высверлить 70-сантиметровый столбик скальной породы Марса под названием Рошетт.

"Если дальнейшие исследования подтвердят, что Рошетт является базальтом, это будет интересно с научной точки зрения. Исследователи смогут использовать распад радиоактивных элементов в породе, чтобы точно определить дату его образования. Такое никогда раньше не было возможным из-за отсутствия образцов с Марса", - говорит геолог из Калифорнийского технологического института в Пасадене Кеннет Фарли.

НАСА сообщает, что в планах марсохода собрать на планете ещё 35 образцов породы.

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