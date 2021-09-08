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Российские учёные создали мини-мозг

Эврика

Сотрудниками Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН открыт новый способ создания органоида человеческого мозга. Исследователи уверены: в дальнейшем открытие повлияет как на научную, так и на медицинскую отрасли.

Российские учёные создали мини-мозг

Первая миниатюрная модель человеческого мозга была создана в Австрии в 2013 году. Её вырастили из стволовых клеток человека. Однако открытие было не завершённым.

"В реальном человеческом мозге есть внеклеточный матрикс — вещество, которое соединяет клетки. Он участвует в их перемещении и регенерации. Изначально мы планировали исследовать процесс воздействия специальной подложки на ускоренное восстановление поврежденных нервов. Но затем увидели, что клетки по какой-то причине начинают формироваться в органоиды. Это стало большой неожиданностью для нас", — приводит слова научного сотрудника ИТЭБ РАН Ольги Антоновой интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В ходе дополнительного исследования было установлено, что первоначально испытываемая подложка практически идентична материалу, из которого состоит внеклеточный матрикс головного мозга. Таким образом, мини-мозг, который создали российские биофизики, оказался максимально схож с настоящим. Как клеточным строением, так и структурой вещества, которое эти клетки соединяет.

"Данное открытие имеет несколько существенных плюсов. Во-первых, за счет ускоренной миграции клеток на подложке, новый способ создания моделей органов длится в шесть раз быстрее обычного. Во-вторых, он более экономичен, исходя из показателей затраченного биоматериала. Кроме того, скопления нейронов, получаемые при содействии подложки, более функциональны, нежели их прототипы, выведенные из стволовых клеток ", — сообщают в пресс-службе ИТЭБ РАН.

Учёные уже сейчас предполагают, что созданные по их методике 3D-органоиды помогут значительно продвинуться в изучении и лечении таких тяжёлых расстройств, как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

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Автор: Максим Антипцев, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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