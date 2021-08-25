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Наводнения на севере Европы связаны с глобальным потеплением

Эврика

Согласно исследованию, климатические изменения, связанные с деятельностью человека, сделали возможным возникновение таких бедствий в 9 раз. Климатические сдвиги вызвали рост ежедневного количества осадков от3 до 19 процентов, согласно выводам ученых научного объединения World Weather Attribution (WWA), которое объединяет экспертов исследовательских институтов из различных стран мира.

Наводнения на севере Европы связаны с глобальным потеплением

"Тепловой купол"

Речь идет о втором исследовании, прямо называющем потепление климата главной причиной стихийных бедствий, произошедших этим летом. WWA уже вычислило, что "тепловой купол", накрывший Канаду и запад США в конце июня, был бы практически невозможен без воздействия глобального потепления.

  • В начале августа эксперты ООН по климату также забили тревогу в своем шокировавшем всех докладе, в котором говорится о гораздо более быстром и интенсивном, чем предполагалось, потеплении планеты, угрожающем человечеству беспрецедентными бедствиями. Порог потепления климата в +1,5°C, который был обозначен Парижским соглашениям, может быть достигнут около 2030 года, то есть на 10 лет ранее, чем предполагалось до этого.

Разрушительные эффекты — засуха, пожары и наводнения, охватили разные страны по всему миру. Германия собирается выделить порядка 30 млрд евро на восстановление территорий, пострадавших от наводнения. Вопрос об изменении климата находится в центре политических дебатов за несколько недель до решающих выборов в конце сентября, которые определят преемника Ангелы Меркель на посту канцлера.

Исторические рекорды

39 международных исследователей, объединенных под знаменем WWA, безапелляционны в своих выводах:

"Изменение климата повысило вероятность и интенсивность событий, подобных июльским", —

подчеркивается в онлайн-презентации немецкого метеоролога Франка Крайенкампа (Frank Kreienkamp), куратора исследования.

В нем отмечается, что в последнее время побиты исторические рекорды по количеству выпавших осадков в пострадавших районах.

Увеличение количества осадков является ожидаемым следствием глобального потепления, поскольку этот феномен увеличивает влажность атмосферы на 7% с каждым дополнительным градусом.

"Они будут повторяться чаще"

Исследователи считают, что климатические феномены, подобные нынешним, обычно повторяются раз в 400 лет.

"Однако они будут случаться чаще, если тенденция к потеплению климата не будет переломлена", — говорится в исследовании.

Один из авторов работы, директор климатического центра Красного Креста и Красного Полумесяца Мартен ван Алст (Maarten van Aalst) полагает важным в складывающейся ситуации предпринять меры для снижения негативного воздействия климатических атак:

"Зачастую люди готовятся к бедствиям… но тем, которые произошли вчера".

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Глобальное потепление доказано / последние новости, наука
Автор: Андрей Викторов, Куратор: Владимир Губарев
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