В Эстонии создали спрей для носа, который защищает от всех штаммов COVID-19

Профессор из Эстонии Мартин Устав рассказал о создании спрея в нос, который помогает предотвратить заболевание коронавирусом. В состав препарата входят антитела к COVID-19, сообщает Postimees.

Разработкой занималась группа учёных под руководством Устава в составе компании Icosagen. По словам учёных, препарат защищает от всех известных на данный момент штаммов коронавируса. Также учёные продолжают работу над усовершенствованием препарата.

"Мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и тестируем способность нейтрализовать те штаммы, которые пока не получили распространения", — сказал Устав.

Название препарата — BioBlock. В разработке, кроме Icosagen, участвовали специалисты из Chemi-Pharm, Тартуского университета и Эстонского университета естественных наук.

На выпуск препарата в массовый оборот уже получено разрешение властей Эстонии. Производством занимается Chemi-Pharm.

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