На международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 среди стран участников особое место было отведено России и Казахстану, как организатору и его главному партнеру в этой сфере.
Во время МАКС-2019 у России впервые появился партнер, работающий в рамках салона совместно с ней. Тогда им являлся Китай. При совместной организации экспозиции наибольшее внимание уделяется общим проектам двух держав.
В 2021 году Россия и Казахстан в период работы салона будут обсуждать взаимодействие как в гражданской, так и в военной отрасли:
Отвечая на вопросы "Ведомостей", исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, поделился мнением, что Россия должна наращивать свое влияние в странах бывшего СССР.
"На фоне бездействия России активные шаги предпринял Запад: ряд государств бывшего СССР вошли в «Единое небо» Евросоюза, а их авиакомпании сделали ставку на американские и европейские самолеты".
Совместный проект группы компаний «Вертолеты России», «Казахстан инжиниринг» и Авиаремонтным заводом № 405 по сборке самолетов Ми-8АМТ/Ми-171Е стартовал в 2019 году.
Вертолеты типа Ми-8/17, спроектированные Московским заводом имени Миля, являются представителями тяжелого класса. Скорость длительного движения Ми-8/17 составляет 230 км/ч на расстояния до 620 километров.
Модификации позволяют использовать эти вертолеты как для грузовых, так и для пассажирских перевозок. Также они эффективны для поисково-спасательных и пожарных операций.
«Вертолеты России» уже предоставили «Казавиаспасу» (казахстанская авиакомпания) четыре вертолета Ми-8АМТ пожарной модификации. Все они были собраны на территории Казахстана. До конца этого года запланировано передать еще столько же вертолетокомплеков. В течение следующего года будут собраны 17 бортов для МЧС и национальнойвардии Казахстана.
В рамках МАКС-2021 представители стран-партнеров обсудят общие задачи в космической сфере, среди которых:
Проект предполагает создание новых комплексов для запуска российской ракеты-носителя «Союз-5» за счет российского бюджета, при финансировании строительство наземной инфраструктуры для "Байтерека" со стороны Казахстана.
Очевидно, что МАКС-2021 - главное мероприятие последних лет в авиакосмической отрасли. Он определит ее возможные направление развития и позволит оценить потенциал новых проектов.
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Что касается истории с "потоком мигрантов, направленным Белоруссией в Литву", то складывается впечатление, что это все интрига Литвы и ЕС с целью введения дополнительных санкций.