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Не только "Байконур": авиакосмическое сотрудничество России и Казахстана

Эврика » Изобретения

На международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 среди стран участников особое место было отведено России и Казахстану, как организатору и его главному партнеру в этой сфере. 

Россия-Казахстан

Во время МАКС-2019 у России впервые появился партнер, работающий в рамках салона совместно с ней. Тогда им являлся Китай. При совместной организации экспозиции наибольшее внимание уделяется общим проектам двух держав.

В 2021 году Россия и Казахстан в период работы салона будут обсуждать взаимодействие как в гражданской, так и в военной отрасли:

  • производство гражданских вертолетов Ми-8АМТ,
  • разработка и проектирование легкого многоцелевого самолета «Байкал»,
  • проект нового турбовинтового регионального самолета (ТВРС),
  • организацию в Казахстане пунктов техобслуживания и ремонта;
  • совместное обучение кадров.

Отвечая на вопросы "Ведомостей", исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, поделился мнением, что Россия должна наращивать свое влияние в странах бывшего СССР. 

"На фоне бездействия России активные шаги предпринял Запад: ряд государств бывшего СССР вошли в «Единое небо» Евросоюза, а их авиакомпании сделали ставку на американские и европейские самолеты".

Ми-8: флагман МАКС-2021

Совместный проект группы компаний «Вертолеты России», «Казахстан инжиниринг» и Авиаремонтным заводом № 405 по сборке самолетов Ми-8АМТ/Ми-171Е стартовал в 2019 году.

Вертолеты типа Ми-8/17, спроектированные Московским заводом имени Миля, являются представителями тяжелого класса. Скорость длительного движения Ми-8/17 составляет 230 км/ч на расстояния до 620 километров.

Модификации позволяют использовать эти вертолеты как для грузовых, так  и для пассажирских перевозок. Также они эффективны для поисково-спасательных и пожарных операций.

«Вертолеты России» уже предоставили «Казавиаспасу» (казахстанская авиакомпания) четыре вертолета Ми-8АМТ пожарной модификации. Все они были собраны на территории Казахстана. До конца этого года запланировано передать еще столько же вертолетокомплеков. В течение следующего года будут собраны 17 бортов для МЧС и национальнойвардии Казахстана.

Сотрудничество с "Роскосмосом"

В рамках МАКС-2021 представители стран-партнеров обсудят общие задачи в космической сфере, среди которых:

  • работа над оптическими и радиолокационными спутниками дистанционного зондирования Земли по российской программе «Сфера»,
  • локализация производства этих спутников в Нур-Султане;
  • запуск ДЗЗ с использованием созданного по проекту «Байтерек» космического ракетного комплекса,
  • формирование локальных операторов услуг.

Проект предполагает создание новых комплексов для запуска российской ракеты-носителя «Союз-5» за счет российского бюджета, при финансировании строительство наземной инфраструктуры для "Байтерека" со стороны Казахстана. 

Очевидно, что МАКС-2021 - главное мероприятие последних лет в авиакосмической отрасли. Он определит ее возможные направление развития и позволит оценить потенциал новых проектов.

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Автор: Иван Лебедев, Куратор: Владимир Губарев
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