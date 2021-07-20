К взлету готовы: 82-х летняя американка отправится в космос

Пилотный полет туристической компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу, пройдет на космическом корабле New Shepard. В пассажирской капсуле разместятся четыре человека, среди которых сам предприниматель, а также 82-летняя летчица Уолли Фанк.

В 1961 Фанк прошла отбор среди женщин-космонавтов, но в космос так и не полетела. В 2021 году, когда она уже дожила до преклонного возраста, ее мечта все-таки сбудется. Долгожданный полет состоится 20-ого июля- сообщает РИА Новости.

Кроме Уолли и Безоса Землю покинет и 18-летний Оливер Дэемен, сын голландского миллиардера, купивший себе место в "Нью Шепарде" на аукционе. Таким образом, один космический старт поставит два новых рекорда. Одновременно на орбите Земли окажутся самый старый и самый молодой космонавт в мире.

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