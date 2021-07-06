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94% больных раком хорошо реагируют на вакцины против COVID-19

Эврика » Открытия

В США и Швейцарии почти у всех пациентов с онкологическими заболеваниями вырабатывают хороший иммунный ответ на COVID-вакцины в срок от трех до четырех недель после получения второй дозы.

94% больных раком хорошо реагируют на вакцины против COVID-19

Об этом сообщает EurekAlert со ссылкой на Димпи П. Шаха, доктора медицинских наук, доктора философии из Онкологического центра Мейса.

"Среди 131 обследованного пациента у 94% развились антитела к коронавирусу. У семи пациентов -нет. Стоит задуматься: должны ли мы обеспечить третью дозу вакцины после завершения терапии рака у некоторых пациентов с высоким риском?

Пациенты с гематологическими злокачественными новообразованиями, такими как миелома и лимфома Ходжкина, реже реагировали на вакцинацию, чем пациенты с солидными опухолями, — рассказал изданию доктор Шах. — У пациентов, получавших химиотерапию, которая токсична для клеток, развилась реакция антител, но она была приглушенной по сравнению с получавшими иное лечение. Как это связано с защитой от COVID-19, мы пока не знаем".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • Дельта-вариант и другие штаммы-мутанты COVID-19 в ходе исследования не рассматривались.
  • Команда учёных также не анализировала реакцию борющихся с инфекцией Т-клеток и В-клеток у пациентов с раком.
  • Средний возраст пациентов в исследовании составил 63 года.
  • Большинство пациентов — 106 — имели 2-3 стадию рака, 25 — гематологические злокачественные новообразования.

"Мы рекомендуем также провести будущие исследования на чернокожих, азиатских и латиноамериканских пациентах, чтобы выяснить, есть ли какие-либо различия в иммунном ответе на вакцинацию", — сказал доктор Шах.

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