94% больных раком хорошо реагируют на вакцины против COVID-19

В США и Швейцарии почти у всех пациентов с онкологическими заболеваниями вырабатывают хороший иммунный ответ на COVID-вакцины в срок от трех до четырех недель после получения второй дозы.

Об этом сообщает EurekAlert со ссылкой на Димпи П. Шаха, доктора медицинских наук, доктора философии из Онкологического центра Мейса.

"Среди 131 обследованного пациента у 94% развились антитела к коронавирусу. У семи пациентов -нет. Стоит задуматься: должны ли мы обеспечить третью дозу вакцины после завершения терапии рака у некоторых пациентов с высоким риском?

Пациенты с гематологическими злокачественными новообразованиями, такими как миелома и лимфома Ходжкина, реже реагировали на вакцинацию, чем пациенты с солидными опухолями, — рассказал изданию доктор Шах. — У пациентов, получавших химиотерапию, которая токсична для клеток, развилась реакция антител, но она была приглушенной по сравнению с получавшими иное лечение. Как это связано с защитой от COVID-19, мы пока не знаем".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Дельта-вариант и другие штаммы-мутанты COVID-19 в ходе исследования не рассматривались.

Команда учёных также не анализировала реакцию борющихся с инфекцией Т-клеток и В-клеток у пациентов с раком.

Средний возраст пациентов в исследовании составил 63 года.

Большинство пациентов — 106 — имели 2-3 стадию рака, 25 — гематологические злокачественные новообразования.

"Мы рекомендуем также провести будущие исследования на чернокожих, азиатских и латиноамериканских пациентах, чтобы выяснить, есть ли какие-либо различия в иммунном ответе на вакцинацию", — сказал доктор Шах.

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