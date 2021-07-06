Археологи нашли историческое сокровище эпохи царя Соломона

В Городе Давида, старейшем районе Иерусалима, который находится за пределами его современной территории, археологи нашли настоящее сокровище - окаменелые зубы древних акул, современников динозавров.

Необычная находка может стать одной из старейших коллекций в мире, сообщает Eureka Alert.

Крупномасштабные раскопки в этом районе начались в 2000-х годах. На месте специалисты обнаружили предполагаемые фрагменты зданий времен Соломона, наследника царя Давида. Между ними было прямоугольное сооружение, вырытое в скалах у ручья, 15 метров в длину и 10 метров в ширину.

Ученые назвали его "каменным бассейном". Они считают, что изначально жители района хранили там воду на случай осады города, а затем возводили наверху большое жилое здание. Кроме того, археологи обнаружили в его фундаменте керамику, рыбные кости, другие остатки пищи и зубы акул.

Сначала исследователи датировали окаменелые зубы тем же периодом, что и остальные находки - 900 годом до нашей эры. Однако, когда специалисты готовились опубликовать результаты своей работы, один из рецензентов отметил, что зубы акулы могли принадлежать виду, который вымер 66 миллионов лет назад.

Находка была отправлена в лабораторию, и ее изотопный состав стронция показал, что возраст зубов акулы составляет 80 миллионов лет.

Куски челюстей были найдены примерно в 80 км от берега (точнее, где он был в древности), в пустыне. Предполагается, что в то время они могли быть доставлены в город в качестве предметов коллекционирования.

"Это подтвердило, что 29 зубов акулы, найденных в Городе Давида, были окаменелостями верхнего мела, современниками динозавров. Более того, они не просто были разрушены из породы под участком, но, вероятно, были перенесены издалека, возможно, из пустыни Негева», - - объяснил ведущий исследователь исследования Томас Туеткен.

Рядом с зубами археологи обнаружили множество печатей и других артефактов X и IX веков до нашей эры.