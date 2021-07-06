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Археологи нашли историческое сокровище эпохи царя Соломона

Эврика » Открытия

В Городе Давида, старейшем районе Иерусалима, который находится за пределами его современной территории, археологи нашли настоящее сокровище - окаменелые зубы древних акул, современников динозавров.

Археологи нашли историческое сокровище эпохи царя Соломона

Необычная находка может стать одной из старейших коллекций в мире, сообщает Eureka Alert.

Крупномасштабные раскопки в этом районе начались в 2000-х годах. На месте специалисты обнаружили предполагаемые фрагменты зданий времен Соломона, наследника царя Давида. Между ними было прямоугольное сооружение, вырытое в скалах у ручья, 15 метров в длину и 10 метров в ширину.

Ученые назвали его "каменным бассейном". Они считают, что изначально жители района хранили там воду на случай осады города, а затем возводили наверху большое жилое здание. Кроме того, археологи обнаружили в его фундаменте керамику, рыбные кости, другие остатки пищи и зубы акул.

Сначала исследователи датировали окаменелые зубы тем же периодом, что и остальные находки - 900 годом до нашей эры. Однако, когда специалисты готовились опубликовать результаты своей работы, один из рецензентов отметил, что зубы акулы могли принадлежать виду, который вымер 66 миллионов лет назад.

  • Находка была отправлена в лабораторию, и ее изотопный состав стронция показал, что возраст зубов акулы составляет 80 миллионов лет.

Куски челюстей были найдены примерно в 80 км от берега (точнее, где он был в древности), в пустыне. Предполагается, что в то время они могли быть доставлены в город в качестве предметов коллекционирования.

"Это подтвердило, что 29 зубов акулы, найденных в Городе Давида, были окаменелостями верхнего мела, современниками динозавров. Более того, они не просто были разрушены из породы под участком, но, вероятно, были перенесены издалека, возможно, из пустыни Негева», - - объяснил ведущий исследователь исследования Томас Туеткен.

Рядом с зубами археологи обнаружили множество печатей и других артефактов X и IX веков до нашей эры.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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