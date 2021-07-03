Российский биолог назвал условие, при котором COVID-19 "просто исчезнет"

Врачи и учёные часто предрекают коронавирусу SARS-CoV-2 судьбу вируса гриппа, ставшего сезонным заболеванием. Однако возможен и другой вариант.

Россия в субботу, 3 июля, вновь обновила суточный максимум по числу смертей от COVID-19. За прошедшие сутки в стране было зафиксировано 697 летальных исходов, из них 116 — в Москве. На ИВЛ в столице находятся 734 человека. По России зарегистрировано 24 439 новых случаев заражения, из них 7 446 — в Москве, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Представители медицинского сообщества считают, что со временем вирус SARS-CoV-2 повторит судьбу вируса гриппа и станет сезонным заболеванием, а вакцинация от него станет ежегодным плановым мероприятием. Однако могут сложиться и такие условия, при которых ревакцинация не понадобится, поскольку вирус "просто исчезнет", заявил биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой, кандидат биологических наук Александр Панчин. Биолог отметил, что новый коронавирус мутирует медленней, чем вирус гриппа, но всё же достаточно быстро. Поэтому решить его дальнейшую судьбу поможет приобретение коллективного иммунитета.

"Может быть и не придётся нам регулярно вакцинироваться, когда переболеет большое количество людей на планете, пройдёт вакцинация, вирус просто исчезнет. Но какой в итоге реализуется сценарий, получим ли мы сезонную инфекцию или прекращение этой инфекции — сказать пока сложно", — приводит его слова URA.ru.

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