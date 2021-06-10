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На Земле теперь официально пять океанов

Эврика

Картографы журнала National Geographic признали, что на Земле не четыре океана, а пять.

Южный океан
Южный океан

Пятый получил название Южного — он окружает Антарктиду.

"О Южном океане учёные говорили давно, но поскольку никогда не было международного соглашения, мы никогда официально не признавали его”, — говорит географ Национального географического общества Алекс Тейт.

(c)Twitter.com, автоматический перевод сервиса "Яндекс.Переводчик"

Этот водоем простирается от побережья Антарктиды до 60 градусов южной широты, не считая прохода Дрейка и моря Скотии, и является жизненно важным домом для морских экосистем южного полушария.

Он также граничит с тремя из четырех других океанов на планете: Атлантическим, Индийским и Тихим океанами.

(c)Twitter.com, автоматический перевод сервиса "Яндекс.Переводчик"

Южный океан

Что делает Южный океан уникальным, так это Антарктическое циркумполярное течение (CCA), которое изолирует Антарктиду от влияния "внешнего мира", поскольку оно препятствует попаданию теплых воздушных масс на ледяной континент.

Фактически, CCA около 34 миллионов лет, и он — причина того, что экология Южного океана отличается от экологии других вод и содержит уникальную среду обитания для тысяч видов.

Наконец, Южный океан служит жизненно важным компонентом изменяющегося климата Земли: он обладает единственным глобальным течением и использует воды Атлантического, Тихого и Индийского океанов для переноса тепла вокруг нашей планеты.

"Любой, кто был там, будет пытаться объяснить, что в нем такого завораживающего, но все они согласятся, что ледники голубее, воздух холоднее, горы более устрашающие, а ландшафты более захватывающие, чем где-либо еще, — говорит Сет Сикора-Боди, морской ученый из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и исследователь National Geographic.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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