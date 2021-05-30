Люди, для которых некоторые продукты слишком горькие, вряд ли подцепят COVID

Если вы не переносите брокколи, сельдерей или капусту, возможно, вы супер-дегустатор, и это может защитить вас от COVID-19, снизив риск заражения вообще и тяжелой формы болезни, в частности.

К такому выводу пришли исследователи из университета штата Луизиана (США). Об этом пишет портал MedicalXpress.

Супер-дегустаторы — люди, которые очень чувствительны к горечи.

По словам исследователей, у них не только меньше шансов заразиться COVID-19, чем у людей,

Более того, супер-дегустаторы, как показала статистика, собранная для исследования "испытывали симптомы COVID-19 всего около пяти дней, по сравнению с 23 днями в среднем".

Учёные уточняют:

точно пока они не поняли, как чувствительность к горькому вкусу влияет на риск "подцепить" COVID-19, но у них есть теория.

Почему нелюбящие горькую еду люди невосприимчивы к ковиду

Рецепторы, реагирующие на горький вкус — которые называются — "производят окись азота, чтобы помочь убить или предотвратить дальнейшую репликацию вирусов в слизистой дыхательных путей".

"Мембраны выстилают слизью органы дыхания, закрывая ей путь для проникновения вирусов, в том COVID-19", говорит лор-врач Генри Бархамом.

По его словам, полученные в ходе исследования, респондентами которого были две тысячи человек, результаты "имеют важное значение":

позволяют делать более осознанный выбор проходить вакцинацию или нет.

"Те люди, которым кажутся вкусными горькие продукты, должны осторожнее относиться к своему здоровью и, как минимум, продолжать носить маски, чтобы защитить себя от COVID-19", сказал доктор Алан Хирш, неврологический директор Фонда исследований запаха и вкуса (Чикаго).

Как проверить себя — супер-дегустатор ли вы

"Если сельдерей для вас горький на вкус, — сказал Хирш, — вы супер-дегустатор, а если нет, будьте осторожны".

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