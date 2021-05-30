Если вы не переносите брокколи, сельдерей или капусту, возможно, вы супер-дегустатор, и это может защитить вас от COVID-19, снизив риск заражения вообще и тяжелой формы болезни, в частности.
К такому выводу пришли исследователи из университета штата Луизиана (США). Об этом пишет портал MedicalXpress.
По словам исследователей, у них не только меньше шансов заразиться COVID-19, чем у людей,
Более того, супер-дегустаторы, как показала статистика, собранная для исследования "испытывали симптомы COVID-19 всего около пяти дней, по сравнению с 23 днями в среднем".
Учёные уточняют:
Рецепторы, реагирующие на горький вкус — которые называются — "производят окись азота, чтобы помочь убить или предотвратить дальнейшую репликацию вирусов в слизистой дыхательных путей".
"Мембраны выстилают слизью органы дыхания, закрывая ей путь для проникновения вирусов, в том COVID-19", говорит лор-врач Генри Бархамом.
По его словам, полученные в ходе исследования, респондентами которого были две тысячи человек, результаты "имеют важное значение":
"Те люди, которым кажутся вкусными горькие продукты, должны осторожнее относиться к своему здоровью и, как минимум, продолжать носить маски, чтобы защитить себя от COVID-19", сказал доктор Алан Хирш, неврологический директор Фонда исследований запаха и вкуса (Чикаго).
"Если сельдерей для вас горький на вкус, — сказал Хирш, — вы супер-дегустатор, а если нет, будьте осторожны".
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